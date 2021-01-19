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Посилений карантин закінчується: чи підуть діти до школи 25 січня?

19 січня, 14:20

Віталій Андронік Віталій Андронік

З 25 січня Україна повертається до адаптивного карантину

Всі школи до 24 січня в Україні закриті. На час посиленого карантину учні змушені вчиться дистанційно. Вже наступного понеділка, 25 січня, жорсткі обмеження закінчуються, а замість них повертається адаптивний карантин.

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Як працюватимуть школи з 25 січня, пояснює "Сьогодні".

Чи буде "дистанційка" після 25 січня?

Оскільки посилені обмеження закінчуються 25 січня, то школи повинні відкриваються. Але можуть бути винятки.

Школам дали право самостійно вводити дистанційне навчання. Рішення може приймати місцева влада або директор школи. На це повинні бути причини.

На карантин і дистанційне навчання йде вся школа, якщо 50% учнів – на самоізоляції через підтверджений коронавірус.

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На "дистанційку" може піти окремий клас, якщо у когось буде підтверджений COVID-19. Також школи мають право вводити змішану форму навчання: частина днів навчання проходить очно, частина – дистанційно. Це рішення теж приймається керівництвом школи.

Тому першими тижнями працюватимуть всі школи, а потім за епідситуацією вирішуватимуть, вводити "дистанційку" чи ні.

Що кажуть в Міносвіти?

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що школярі повернуться до змішаної форми навчання.

Але молодші і випускні класи можуть повернуться на повністю очне навчання.

"Вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантину можуть повернутися до повноформатного навчання. Стосовно старшої школи, то при сприятливій санітарно-епідемічній ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою", – написав Сергій Шкарлет в своєму Telegram-каналі.

Пізніше міністр написав, що в областях, де захворюваність на СOVID-19 буде контрольованою, порушуватиметься питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання.

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Раніше ми писали, як працюють школи та університети під час локдауну. До 25 січня учні не відвідуватимуть школи, навчальним закладам рекомендували або продовжувати зимові канікули, або переходити на "дистанційку".

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школа карантин міносвіти навчання Сергій Шкарлет

Джерело: Сьогодні

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