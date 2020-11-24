Преступление ради мечты: как угоняют маршрутки, троллейбусы и даже тракторы

В Ровно поймали юношу, который ради мечты уже третий раз угнал маршрутку

Когда полицейские задержали 17-летнего юношу, который угнал маршрутку в Ровно, то были несколько озадачены, когда стали известны подробности нашумевшей нестандартной истории.

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Выяснилось, что парень уже в третий раз угоняет именно маршрутку. Первые два случая произошли в феврале и в марте. Тогда парню было всего 16 лет. Полиция начала уголовное производство по статье "Незаконное завладение транспортом". Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На тот момент угонщиг говорил, что хотел просто покататься. Но в этот раз объяснение угонщика было более изобретательным.

Оказывается, он просто мечтает стать "маршрутчиком" по крайней мере, именно так он объясняет свою систематичность в угонах именно этого вида общественного транспорта.

"Когда его поймали после первого и второго угонов, то правоохранителям он сказал, что очень хочет стать маршрутчиком. Во время первого угона он не только украл маршрутку, но и отправился в рейс и подвозил пассажиров, – рассказала нам спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая. – Во второй раз после угона он проехал по Ровно, но пассажиров уже не брал".

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Как реализовать мечту

В третий раз юноша оказался смекалистее, чем в прошлые разы и на время смог оторваться от погони полицейских.

Начинался же его третий угон так: Степан зашел на автостоянку после того, как охранник отлучился на несколько минут. После пробрался в салон одной из маршруток через задние двери, в бардачке нашел ключи и укатил с места преступления.

Когда охранник выявил пропажу, то вызвал полицию. Копы предположили, что к этому может быть причастен их "старый знакомый" и не ошиблись.

Оперативным путем было установлено, что угнанная маршрутка движется в село Великий Олексин, после чего наряд поехал в направлении этого населенного пункта.

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Когда маршрутка была выявлена на одной из улиц, копы потребовали остановиться, но юноша сумел "оторваться" от погони, заехал на грунтовую дорогу, остановился и выключил фары. В итоге копы установили личность угонщика.

В селе Великий Олексин местные жители нам рассказали, что Степан родом из небогатой семьи, у которой нет транспорта.

"Но так получилось, что паренек бредит тем, что хочет стать водителем, маршрутчиком, поэтому и угоняет этот транспорт по три раза в год", – рассказали нам соседи этой семьи.

По данным полиции Ровенской области, уже открыто и расследуется уголовное производство по статье "Незаконное завладение транспортным средством". Если вину Степана докажут в суде, то ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Кстати.

Следует отметить, что этот угон – далеко не первый из подобных. Например, в Киеве три года тому назад вооруженный преступник угнал маршрутку вместе с водителем и пассажирами.

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Как выяснилось, мужчина скрывался от полиции, потому как показался копам подозрительным. После попытки подойти к нему, мужчина начал бежать, заскочил в маршрутку, пригрозил оружием водителю и приказал ехать.

Водителю и пассажирам удалось выпрыгнуть из маршрутки, захватчик сам пересел за руль и скрылся в районе Русановских садов столицы.

Не обошлось и без угона маршрутки и в этом году – в конце июля 2020 года двое парней в Киеве на улице Тульчинской угнали маршрутку и разъезжали на ней по дворам.

Видео: Киев Оперативный

Что кроме маршруток

Одним из самых неординарных угонов за последние годы произошел в Тернопольской области в декабре 2017 года.

В селе Большие Дедеркалы накануне Нового года подвыпивший мужчина угнал с местного коммунального предприятия трактор. Позже полицейским он пояснил, что "хотел сделать лишь добро односельчанам".

Не стал исключением и совсем необычный транспорт. В святошинском районе столицы 12 лет назад, в 2008 году, 34-летний киевлянин угнал…мусоровоз. Как рассказывали нам тогда в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве, угон совершался во второй раз.

"После задержания этот мужчина рассказал, что он жил недалеко от стоянки этого транспорта, выпил спиртного и ему захотелось развлечься. Придумал прокатиться с ветерком на оригинальном транспорте, что ему и удалось", – рассказывали нам в пресс-службе киевской милиции.

По данным МВД, в поимке угонщика участвовали не только милиционеры, но и коммунальщики на трех мусоровозах.

Как оказалось, время от времени в Украине случаются и угоны троллейбусов.

Например, в 2016 году в Одессе пьяный пассажир троллейбуса возмутился временным отсутствием водителя и решил побыстрее добраться домой. Мужчина сел за руль и поехал, но доехал лишь до ближайшего столба и врезался в него.

В патрульной полиции Одессы тогда сообщили, что на водителя составили целую пачку протоколов: за угон, ДТП, вождение в пьяном виде и вождение без документов.

Как показывает статистика, подобный случай был и в Киеве в 2001 году – пьяный парень угнал троллейбус, а спустя 11 лет, в 2012 двое юношей угнали троллейбус во Львове, потому как опаздывали на встречу к девушке.

А вот в Одессе живут боле романтичные автоугонщики. Так, в Лиманском районе Одесской области правоохранители задержали 30-летнего жителя села Александровка, который угнал машину бывшей сожительницы. Свой поступок он объяснил желанием вновь встретиться с девушкой.

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