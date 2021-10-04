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Проект "Украина сегодня" обновляет формат

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 октября, 13:12
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Теперь в программе будет еще больше эксклюзива, острых тем, интересных сюжетов и оперативных новостей
Проект «Украина сегодня» изменится
Проект «Украина сегодня» изменится / Фото: Украина 24

Канал "Украина 24" в новом сезоне обновляет формат программы "Украина сегодня". Теперь Виолетта Логунова, Анна Степанец, Владимир Полуев поочередно будут вести информационный проект, который будет выходить со вторника по четверг в 18:10.

Резонансные новости, истории со всего мира и все, о чем должен знать каждый украинец – в программе "Украина Сегодня".

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Ведущие подводят итоги и рассказывают, что происходило в стране и мире в течение дня.

"Мы приняли решение изменить формат и добавить еще больше эксклюзива, острых тем, интересных сюжетов и оперативных новостей. Уверен, что так мы станем еще ближе к аудитории", – главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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Сегодня, 5 октября, ведущей первого выпуска обновленного формата "Украина сегодня" станет Анна Степанец. В понедельник проведет эфир Виолетта Логунова, в среду – Владимир Полуев.

"Да, проект "Украина сегодня" изменится, но останется главное – оперативные новости. Вместе с коллегами, Анной и Владимиром, мы будем тщательно отбирать самые главные события дня, чтобы зрители не чувствовали информационного дефицита", – рассказала Виолетта Логунова.

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