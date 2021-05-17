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Рассуждавшая о "низком качестве" детей Третьякова опозорилась с английским (видео)

17 мая, 20:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Народный депутат, прославившаяся скандальными высказываниями, оказывается не очень дружит с иностранными языками

Галина Третьякова

Галина Третьякова / Фото: Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова, которая ранее "прославилась" высказыванием о "низком качестве" детей, показала крайне невысокое качество английского языка на заседании согласительного совета парламента, которое прошло в понедельник, 17 мая.

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Видео опубликовал телеграм-канал "Недоторкані".

На нем слышно, как народный депутат читает несложную фразу на английском, совершенно не придерживаясь правил произношения и запинаясь.

Assistive products for person with disability, classification and terminology (Вспомогательные устройства для людей с ограниченными возможностями, классификация и терминология. – Ред.) – именно эту фразу читала Третьякова.

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова рассмешила пользователей сети своей реакцией на выступление президента Владимира Зеленского.

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Мы также писали, что Галина Третьякова считает, что секс-индустрию нужно вывести из тени, чтобы государство могло контролировать эту сферу.

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