Резко увеличилось число выздоровевших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

За прошедшие сутки выздоровевших почти в четыре раза больше, чем новых больных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а потом его заместитель Ирина Микичак.

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Как стало известно, по состоянию на утро 19 января в Украине подтвердили 3939 новых случаев заражения коронавирусом (1 167 655 с начала эпидемии). За понедельник умерли 177 украинцев (21 046 с начала эпидемии), а выздоровели 15 052 человека (886 248 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.

Видео: Сегодня

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