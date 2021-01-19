Різко збільшилася кількість видужалих від COVID-19: онлайн-брифінг МОЗ

За минулу добу видужалих майже вчетверо більше, ніж нових хворих

Міністерство охорони здоров'я проводить онлайн-брифінг. Спочатку виступить голова відомства Максим Степанов, а потім його заступниця Ірина Микичак.

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Як стало відомо, станом на ранок 19 січня в Україні підтвердили 3939 нових випадків зараження коронавірусом (1 167 655 з початку епідемії). За понеділок померли 177 українців (21 046 з початку епідемії), а одужали 15 052 особи (886 248 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, кількість видужалих від коронавірусу на 28 656 перевищує кількість хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

Також днями голова МОЗ зустрічався з депутатами "Слуги народу", яким розповідав про майбутню вакцинацію українців. Він розповів про два етапи вакцинації і "таємні" домовленості.

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