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Россия может официально вторгнуться на Донбасс: у Путина назвали условие

20 июля 2021 17:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Куратор Кремля по Украине угрожает разрушительными последствиями, если украинцы захотят вернуть свои территории силой

Козак угрожает вторжением. Коллаж "Сегодня"

Козак угрожает вторжением. Коллаж "Сегодня"

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак снова разразился угрозами в адрес Украины, заявив, что если украинская армия военным путем попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту" населения.

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Об этом он сказал в интервью французскому изданию Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте российского посольства.

Он заявил, что попытки разрешить конфликт на Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины.

"В таком случае не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, приобретающей признаки "геноцида". К сожалению, в Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия… В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", – заявил Козак.

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Отметим, что власти Украины не раз заявляли, что не намерены силой брать Донбасс, а лишь настроены на дипломатическое решение конфликта. Так что пропагандистские российские нарративы "о бойне от ВСУ", "геноциде", "Сребренице" и прочие – это то, чего ждет Кремль от Киева, чтобы оправдать свою агрессию.

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Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук тоже подтверждал, что Украина не будет силой выгонять оккупантов, но объяснил, как заставить РФ убраться с Донбасса.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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