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С 1 января в Украине запрещено продавать электронные сигареты детям

1 января, 14:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь нарушителям светит внушительный штраф или конфискация самих сигарет

С сегодняшнего дня не только увеличился акциз на обычные сигареты, но и вступает в силу закон, который усиливает ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

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С 1 января вводится административная ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах:

штраф от 400 до 800 необлагаемых налогом минимумов (6800–13 600 гривен) доходов граждан;

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за повторное нарушение налагается штраф в размере от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600–23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этой продукции.

Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа детям электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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штрафы электронные сигареты вейп

Источник: Сегодня

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