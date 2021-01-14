Платежка – 3000, а пенсия – 1700: с подорожанием газа в селах массово перешли на печки

В среду, 13 января, в правительстве заявили, что тарифы на газ уменьшат, однако владельцы частных домов уже почувствовали подорожание голубого топлива – для многих суммы в платежках просто неподъемные.

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Как люди в селах обогревают свои дома и каким образом оплачивают потребленный газ, выясняла корреспондент "Сегодня" Людмила Гаврилюк.

В селе Сосновка на Киевщине почти над каждым домом дым из трубы – селяне одни из первых, кто начал экономить на голубом топливе. Еще несколько лет назад эти печи были, скорее, как атрибут прошлого, и ими никто не пользовался, потому что топили газом. Теперь же все больше селян, как прежде, растапливают печи, чтобы в домах было тепло.

Так, Мария уже двадцать лет живет одна и, чтобы хоть как-то согреться, топит по очереди – и печь, и газовый котел.

"Немножко котлом, а немножко печь. Да так и выживаем. Зимой, как сильные морозы, у меня 13-14 градусов, больше в доме не бывает. Потому что если я дам больше, то это будет ужас столько денег", – говорит женщина.

Печи более сорока лет, ее муровал еще покойный муж.

"Вот я так греюсь. Оно идет тепло такое красивое. Вот, конвектор холодный. На единичке стоит. Даже если сейчас будут морозы, так в ванной у нас вода замерзнет. Здесь 10 градусов тепла от силы", – продолжает Мария Щуренко.

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А вот у Ольги печки нет. Выбросили, когда делали ремонт. Так теперь в верхней одежде вынуждена находиться и в доме. Поскольку в помещении не теплее, чем на улице.

"Свитер и безрукавка. Вот я так день хожу. Ночью под одеяло залезла. Или могу в бутылки налить воды горячей и в ноги положить, чтобы было тепло", – говорит она.

Обогревает газом мало – экономит.

"Платежка приходит 300 кубов в среднем газа. По 9,88, почти 3000. А пенсия 1700. Его же невозможно оплатить", – жалуется Ольга Оноприенко.

С первого января газ для Украинской подорожал. Цены повысили более полсотни поставщиков. Самая дешевая стоимость – почти семь гривен за куб. Самая дорогая – почти одиннадцать гривен. Люди этим были массово недовольны.

В конце концов – 13 января на заседании Правительства решили: за газ украинцы таки будут платить меньше. Минимум на 30 процентов от ныне установленной цены.

"Некоторые облгазы сегодня продают газ по 10 гривен и выше. Поэтому это существенное уменьшение – на 30% – для украинцев. Если ничего не делать, то в следующем месяце может вырасти до 12 гривен", – в частности сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предлагаемая цена – 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей. Новая предельная цена на газ должна сохраниться до окончания отопительного сезона или до завершения карантина. И речь идет не о 24 января, а о общегосударственном карантине. Он продлится как минимум до 28 февраля.

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Теперь Минэнерго, Минэкономики и Минюст по поручению премьера должны безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цены на газ до конца карантина.

Накануне по этому вопросу была также совещание у президента. Там это решение тоже предварительно согласовали.

Но Дмитрий с самого утра запасается дровами на зиму. Газ ему не по карману – уже несколько лет. А этой зимой, говорит, вообще бы не выжил. Потому и дешевле топить в печке, хотя и труднее.

"Единственная проблема – это морока. То есть надо растопить, надо поддерживать огонь. С газом, конечно, попроще. Но газ дороже", – говорит мужчина.

Чтобы людям было легче платить – вырастут и субсидии. В правительстве заявили, что средний размер начисления составит более 1600 грн. Доступ к получению субсидий упростили – это можно сделать онлайн, по почте или лично.

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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