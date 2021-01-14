Платіжка – 3000, а пенсія – 1700: з подорожчанням газу в селах масово перейшли на пічки

Cьогодні в уряді заявили, що тарифи на газ зменшать, проте власники приватних будинків вже відчули здорожчання блакитного палива – для багатьох суми у платіжках просто непідйомні.
Як люди у селах обігрівають свої оселі та яким чином оплачують спожитий газ, з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк.
У селі Соснівка на Київщині майже над кожною хатою дим з комина – селяни одні з перших, хто почав економити на блакитному паливі. Ще кілька років тому ці печі були, радше, як атрибут минулого, і ними ніхто не користувався, бо топили газом. Та тепер все більше селян, як і колись розтоплюють печі, аби в хатах було тепло.
Так, пані Марія уже двадцять років живе сама і, щоб хоч якось зігрітися, топить по черзі – і піч, і газовий котел.
Трошки котлом, а трошки піч. Да так і виживаємо. Зимою, як сильні морози, в мене 13-14 градусів, більше в хаті не буває. Бо якщо я дам більше, то це буде страшне стільки грошей", – каже жінка.
Печі понад сорок років, складав її ще покійний чоловік.
"Оце я так собі гріюся. Воно йде тепло таке гарненьке. Осьо, конвектор холодний. На одиничці стоїть. Даже, єслі сєйчас будуть морози, так у ванній у нас вода замерзне. Тут 10 градусів тепла, от сили", – продовжує Марія Щуренко.
А от у пані Ольги пічки немає. Викинули, коли робили ремонт. То тепер у верхньому одязі змушена перебувати і в хаті. Бо у приміщені не тепліше, ніж надворі.
"Светр і безрукавка. Оце я так день ходжу. Вночі під одіяло залізла. Або можу в бутилки налить води гарячої і в ноги положить, щоб було тепло", – каже вона.
Обігріває газом мало – заощаджує.
"Платіжка приходить 300 кубов в середньому газу. По 9,88, почті 3 тисячі. А пенсія 1700. Його ж невозможно оплатить", – бідкається Ольга Онопрієнко.
Від першого січня газ для українців подорожчав. Ціни підвищили понад пів сотні постачальників. Найдешевша вартість – майже сім гривень за куб. Найдорожча – майже одинадцять гривень.
Люди цим були масово невдоволені. Зрештою – сьогодні на засіданні Уряду вирішили: за газ українці таки платитимуть менше. Щонайменше на 30 відсотків від нині встановленої ціни.
"Деякі облгази сьогодні продають газ по 10 гривень і вище. Тому це суттєве зменшення – на 30% – для українців. Якщо нічого не робити, то в наступному місяці може зрости до 12 гривень", – зокрема сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Пропонована ціна 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів.
Нова гранічна ціна на газ має зберегтися до закінчення опалюваного сезону або до завершення карантину. І йдеться не про 24-те січня, а про загальнодержавний карантин. Він триватиме щонайменше до 28-го лютого.
Тепер Міненерго, Мінекономіки і Мін'юст за дорученням прем'єра мають невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження держрегулювання ціни на газ до кінця карантину. Напередодні щодо цього питання була також нарада у президента. Там це рішення теж попередньо погодили.
Та пан Дмитро з самого ранку запасається дровами на зиму. Газ йому не по кишені – уже кілька років. А цієї зими – каже – взагалі б не вижив. Тому й дешевше топити в грубці, хоча й важче.
"Єдінствєнная проблема – це морока. То єсть надо розтопить, надо поддєрживать огонь. З газом, конєчно, попроще. Но газ дороже", – каже чоловік.
Аби людям було легше сплачувати – зростуть і субсидії. В уряді заявили, що середній розмір нарахування становить понад 1600 грн. Доступ до отримання субсидій спростили – це можна зробити онлайн, поштою чи особисто.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
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