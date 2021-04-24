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С солнечной батареей и прозрачным корпусом: в Украине разрабатывают электромобиль Ева

24 апреля, 19:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ученые говорят, что авто способно проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч

В Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля представили макет электромобиля на имя Ева.

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Об этом говорится на сайте ВНУ им. В. Даля.

"На рынке электромобильного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отечественного электромобиля – это вопрос стратегического развития как автомобильного производства, так и страны в целом", – говорится в сообщении.

Фото: ВНУ им. В. Даля

Фото: ВНУ им. В. Даля

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С солнечной батареей и прозрачным корпусом: в Украине разрабатывают электромобиль Ева
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Автомобиль оснащен электродвигателем и электробатареей (конструкцией предусмотрена установка до двух батарей). У него рамная конструкция, а кузов автомобиля изготовлен из стеклопластика.

Ученые говорят, что авто способно проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км/ч.

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