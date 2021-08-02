СБУ нейтрализовала "силовую ячейку" пророссийского ГО – в ответ Кива назвал спецслужбу "бл*дями"

Нардеп заявил, что СБУ ничего не сможет доказать и вообще выбивала показания из свидетеля

Кива резко отреагировал на заявление СБУ, но подтвердил, что речь идет об его организации. Коллаж "Сегодня"

СБУ нейтрализовала "силовой центр" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Члены банды совершали преступления, чтобы расшатать ситуацию в стране.

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Об этом сообщили на сайте Службы безопасности.

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Копы провели спецоперацию в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. Они выяснили, что злоумышленники работали под прикрытием общественного объединения. Однако на самом деле члены банды совершали преступления и провокации.

"В марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были (...) спровоцировать обострение политической обстановки", - говорится в сообщении.

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Во время обысков в домах и офисах организации нашли:

холодное оружие;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Марихуана, которую нашли копы. Фото: СБУ

Отмечается, что следователи уже сообщили лидеру группировки о подозрении. Ему скоро назначат меру пресечения – содержание под стражей.

Источники в правоохранительных органах уточнили сайту "Сегодня", что речь идет о народном депутате Илье Киве. Однако по состоянию на 18:20 арестованных нет.

"Пока что есть подозрение. Мера пресечения избирается", – сообщили нам правоохранители.

Как ответил Кива?

Народный депутат резко отреагировал на заявление СБУ, однако по факту подтвердил, что говорилось действительно о его организации.

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По словам Кивы, работники Службы безопасности якобы выбили показания из свидетеля и угрожали ему. В своем видео он несколько раз назвал правоохранителей "СБУшными бл*дями" и заявил, что дело сфабриковали.

"Вы СБУшные бл*ди и ваша жизнь закончится на тюремных парашах. Вы ничего не сможете сделать. (...) Вы заявляете сегодня, что ликвидировали банду. Какую банду? Мы честные порядочные люди, а все, что вы пытаетесь на нас сегодня навесить – это все рассыпится", - сказал он.

Напомним, ранее Кива и еще три депутата получили протоколы от НАПК.

Кроме того, народный депутат Илья Кива заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля. Однако в Генпрокуратуре говорят – это неправда.