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Синоптики обещают к концу недели потепление: видео

16 февраля, 21:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Горы снега начнут таять

К концу недели синоптики обещают в Украине потепление – будет выше нуля.

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Горы снега начнут таять. Под ногами будет каша, а на крышах как раз и будут подстерегать снежные глыбы.

"Сегодня" призывают украинцев беречься и не становиться героями наших сюжетов.

Видео: Сегодня

Тем временем в Украину пришли сильные морозы, которые вытеснили снегопады – местами будет до -25. 17 февраля снова пойдет снег на западе страны. Остальные территории Украины 17 февраля будут принадлежать антициклону Helida, а это значит – без существенных осадков.

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Читайте также: Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом

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Также сообщалось, что на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

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