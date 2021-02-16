Синоптики обіцяють до кінця тижня потепління: відео

До кінця тижня синоптики обіцяють в Україні потепління – буде вище нуля.
Гори снігу почнуть танути. Під ногами буде каша, а на дахах як раз і будуть підстерігати снігові брили.
"Сьогодні" закликають українців берегти себе, і не ставати героями наших сюжетів.
Тим часом в Україну прийшли сильні морози, які витіснили снігопади – місцями буде до -25. 17 лютого вкотре піде сніг на заході країни. Решта території України 17 лютого буде належати антициклону Helida, а це значить – без істотних опадів.
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Також повідомлялося, що на Прикарпатті через негоду від цивілізації відрізані більше 60 сіл,снігові замети подекуди сягають двох метрів.
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