Синоптики предупредили украинцев о непогоде

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как изменится погода в регионах

На улицу без зонтика лучше не выходить. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 11 июля, подготовленный синоптиками, не особо порадует жителей нашей страны. Во всех регионах Украины ожидаются дожди с грозами. Поэтому не забудьте захватить с собой зонтик и не оставляйте машины под деревьями. Кроме того, к вечеру температура воздуха значительно снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 11 июля?

В понедельник, 11 июля, в большинстве областей нашей страны пройдут дожди и заметно похолодает. В восточных, центральных, северных областях, а также в Приазовье ожидаются сильные ливни, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15 – 20 м/с.

В Полесье и Одесской области преимущественно без осадков. Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, в Приазовье днем порывы до 15 – 20 м/с.

Реклама

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, на востоке до 21, в западных областях 9-14. Днем температурный фон будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла, в южных и восточных областях 23-28 со знаком плюс, в Приазовье до 31 выше нуля.

В Киеве ночью будет 14-16 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 24. Ожидаются дожди с грозами.

Реклама

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.