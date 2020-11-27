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Скандального судью Кицюка оправдали по "делу Майдана"

27 ноября, 17:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Шевченковский райсуд признал бывшего судью невиновным

Киевский суд признал невиновным Виктора Кицюка, который, будучи судьей Печерского районного суда столицы, выносил заведомо неправосудные решения в отношении участников Революции достоинства.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат одного из потерпевших Роман Маселко.

Соответствующее решение 27 ноября принял Шевченковский районный суд Киева, откинув доводы обвинения, которое утверждало, что таким образом Кицюк "пытался показать лояльность к действующей власти".

В 2013 году он принял постановление о лишении водительских прав двух участников "Автомайдана" после автопробега к резиденции на тот момент президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.

Суд над ним длился четыре года.

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Скандального судью Кицюка оправдали по "делу Майдана"
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Рапорты ГАИ в отношении "автомайдановцев" были единственным основанием для лишения их прав. При этом в некоторых случаях они подавались с ошибками (например, без подписей), а сами "нарушители" утверждали, что в указанное в протоколах время находились дома.

Напомним, что ранее в этом году по аналогичному делу Шевченковский райсуд оправдал и экс-судью Оксану Царевич.

На прошлой неделе исполнилось семь лет с начала Революции достоинства. В связи с этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о ходе расследований "дел Майдана".

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автомайдан шевченковский райсуд
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