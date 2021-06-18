Трех человек из санкционного списка "криминальных авторитетов" проверит СНБО

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. Фото: скрин

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков осуществит дополнительную проверку трех человек, которые попали в санкционные списки воров в законе и криминальных авторитетов.

Реклама

Об этом рассказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге СНБО.

По его словам, всего санкции были введены в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны в отношении трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", – сказал Данилов.

Читайте также: Ввести нельзя обжаловать: можно ли оспорить решение СНБО о блокировании телеканалов

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее мы писали, что на киевский дата-центр обрушилась массированная кибератака.