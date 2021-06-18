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Трех человек из санкционного списка "криминальных авторитетов" проверит СНБО

18 июня 2021 18:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. Фото: скрин

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. Фото: скрин

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков осуществит дополнительную проверку трех человек, которые попали в санкционные списки воров в законе и криминальных авторитетов.

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Об этом рассказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге СНБО.

По его словам, всего санкции были введены в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны в отношении трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением Службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", – сказал Данилов.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

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