Трьох чоловік зі списку санкцій "кримінальних авторитетів" перевірить РНБО

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова. Фото: скрін

Апарат Ради нацбезпеки і оборони за сприяння Служби безпеки України і контррозвідників здійснить додаткову перевірку трьох чоловік, які потрапили в санкційні списки злодіїв в законі і кримінальних авторитетів.

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Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов на брифінгу РНБО.

За його словами, всього санкції були введені стосовно 12 осіб, які перебувають в статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угруповань.

"Після першого рішення Ради національної безпеки і оборони було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення Ради нацбезпеки і оборони стосовно трьох осіб: зробити додаткову перевірку із залученням служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", – сказав Данилов.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній. Указ набирає чинності з дня публікації.

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Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО