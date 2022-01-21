Снег и гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Украине

На ближайшие выходные украинцам следует быть готовым к гололедице и метели

Синоптик Наталка Диденко предупредила о снегопаде / Фото: Коллаж: Сегодня

22 января погода в Украине будет с периодическим снегом. Но в южной части существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды опубликовала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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"Ветер западный, юго-западный, и дальше порывистый! Температура воздуха будет днем ​​колебаться в пределах 0... -4 градусов, на юге +1...+5 градусов. В дальнейшем с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов!" - написала Наталка Диденко.

В Киеве в субботу ожидается снег и порывистый ветер. Ночью -3... -6 градусов, а днем ​​0... -2 градуса. Кроме этого, синоптик предупредила о гололедице.

В Киеве на следующей неделе морозы окрепнут.

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"Берегите тепло и друг друга", - добавила синоптик.