Сніг та ожеледь: синоптик попередила про негоду в Україні

На найближчі вихідні українцям слід бути готовим до ожеледиці та хуртовини

Синоптик Наталка Діденко попередила про снігопад / Фото: Колаж: Сьогодні

22 січня погода в Україні буде з періодичним снігом. Але у південній частині істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди опублікувала народний синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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"Вітер західний, південно-західний, і далі поривчастий! Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0...-4 градусів, на півдні +1...+5 градусів. Надалі з нового тижня у більшості областей України очікується посилення морозів! – написала Наталка Діденко.

У Києві в суботу очікується сніг та поривчастий вітер. Вночі -3...-6 градусів, а вдень 0...-2 градуси. До того ж, синоптик попередила про ожеледицю.

У Києві наступного тижня морози зміцніють.

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"Бережіть тепло і одне одного", – додала синоптик.