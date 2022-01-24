Снег и сильный мороз: погода в Киеве на 24 января

Погода в Киеве в понедельник, 24 января, будет пасмурной и с осадками. В столице нашей страны прогнозируется мороз. В этот день порывы ветра будут достигать 10 м/с.
Об этом сообщает Gismeteo.
В Киеве выпадут осадки в виде снега. Они ожидаются утром и вечером. Днем в столице будет облачно. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Скорость ветра – 9-10 м/с. Атмосферное давление – 756 мм рт. ст. Влажность – 92%. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.
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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.