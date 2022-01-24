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Снег и сильный мороз: погода в Киеве на 24 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 января, 07:00
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Сегодня в столице ожидаются осадки, а также "минусовая" температура
Из-за мороза в столице ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"
Из-за мороза в столице ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 24 января, будет пасмурной и с осадками. В столице нашей страны прогнозируется мороз. В этот день порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

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В Киеве выпадут осадки в виде снега. Они ожидаются утром и вечером. Днем в столице будет облачно. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Скорость ветра – 9-10 м/с. Атмосферное давление – 756 мм рт. ст. Влажность – 92%. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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