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Снова дожди? Прогноз погоды в Украине на 1 мая (карта)

1 мая, 07:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дожди пройдут практически по всей территории Украины

В Украине сегодня, 1 мая, во всех областях станет еще теплее на несколько градусов, местами пройдет дождь с грозой.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на востоке страны температура воздуха составит от 19 до 21 градусов тепла. В западных областях температура воздуха будет переменчивой и поднимется от 17 до 21 градусов выше нуля.

А на севере столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла. На юге страны температура воздуха на столбике термометра вырастет от 18 до 23 градусов тепла.

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В тренде
Снова дожди? Прогноз погоды в Украине на 1 мая (карта)

Дождь пройдет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской областях и др.

Ранее мы писали, какой будет погода на Пасху – дождей в ближайшие дни будет мало, но местами покапает.

Также мы сообщали, прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни – где будет тепло, а где дожди. В столице прогнозируют грозы, однако на Пасху резко потеплеет.

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