Знову дощі? Прогноз погоди в Україні на 1 травня (карта)

В Україні сьогодні, 1 травня, у всіх областях стане ще тепліше на кілька градусів, місцями пройде дощ з грозою.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, на сході країни температура повітря складе від 19 до 21 градусів тепла. У західних областях температура повітря буде мінливою і підніметься від 17 до 21 градусів вище нуля.

А на півночі стовпчики термометрів покажуть від 18 до 20 градусів тепла. На півдні країни температура повітря на стовпчику термометра виросте від 18 до 23 градусів тепла.

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Дощ пройде в Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській, Івано-Франківській областях та ін.

Раніше ми писали, якою буде погода на Великдень – дощів в найближчі дні буде мало, але місцями покрапає.

Також ми повідомляли, прогноз погоди в Києві на найближчі дні – де буде тепло, а де дощі. У столиці прогнозують грози, однак на Великдень різко потеплішає.