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Со скандалами и полицией: сколько пассажиров не пустили в поезда из-за новых правил

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 13:58
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В поезда продолжают не пропускать людей без справок о вакцинации или отсутствии болезни
Проводники проверяют наличие всех необходимых документов при входе в поезд.
Проводники проверяют наличие всех необходимых документов при входе в поезд. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина второй день живет по новым правилам перевозок. Многих пассажиров уже не пустили на поезда без COVID-сертификатов или экспресс-тестов на отсутствие коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрализныци".

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Кто не смог поехать

175 пассажиров не допущены в поезда. У них не было необходимых документов.

Кроме того, были конфликтные ситуации. Для их урегулирования к поездам 25 раз вызвали представителей Национальной полиции.

Новые правила

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

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  • сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Проводники отправляют вакцинироваться

Вчера, в первый день вступления в силу новых правил перевозок, мы поехали на Центральный вокзал Киева. Там зафиксировали, как непривитых пассажиров без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста проводники отправляют к главному холлу делать экспресс-тест на ковид.

Однако пассажирка поезда Киев – Харьков приехала слишком поздно и просто не успела бы его сделать. Девушка плакала и просила ее пропустить в поезд. Проводнику она пообещала, что исправится и "все сделает" в Харькове.

Очереди на вокзалах

Сайт "Сегодня" зафиксировал огромные очереди на тестирование на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

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Десятки людей стоят с чемоданами в очередях, чтобы пройти тестирование и попасть на свои поезда. Пункт тестирования развернут непосредственно в холле на входе на вокзал. Кроме того, на центральном вокзале Киева можно вакцинироваться прямо перед поездкой. Центры вакцинации и тестирования разворачивают на вокзалах по всей стране.

Где есть центры вакцинации и тестирования. Фото: УЗ

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