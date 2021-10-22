На каких вокзалах страны можно вакцинироваться: список

Список центров вакцинации будет увеличиваться, в данный момент сделать прививку можно в 10 городах

На вокзалах страны массово проводят вакцинацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 21 октября ужесточили правила перевозок, для посадки в поезда теперь необходим экспресс-тест об отсутствии коронавируса или сертификат о вакцинации. Пункты прививки продолжают разворачивать на вокзалах по всей стране.

Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".

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Сегодня центры вакцинации заработали еще на трех вокзалах. А с 23 октября откроют еще и в Киеве.

Где можно вакцинироваться на вокзалах

Центры прививки работают в городах:

Киев (2 пункта);

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Нежин;

Коростень;

Ровно;

Хмельницкий;

Ужгород,

Ивано-Франковск (с 23 октября)

Вакцинацию там проводят бесплатно.

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Новые правила перевозок

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дія"),

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Кого не пустили в поезда

Вчера в поездок не пустили 36 пассажиров. У половины из них подтвердили коронавирус перед посадкой в поезд с помощью экспресс-тестов.

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Еще 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.

В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:

№ 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров

№ 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;

№ 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;

№ 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;

№ 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.

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