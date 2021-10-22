Новые правила перевозок, день второй. Полиция нагрянула с проверкой на автостанцию – трансляция

Патрульные полицейские проверяют соблюдение правил карантина в общественном транспорте – все подробности

Полиция проверяет транспорт в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 21 начали действовать новые правила перевозок, которые повлияли на работу железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

Сайт "Сегодня" пишет, что происходит с транспортом в Украине.

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8:56 По словам полицейского, на второй день проблем уже намного меньше. Перевозчики лучше реагируют на проверки, не конфликтуют и предоставляют документы.

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8:50 Патрульные полицейские приехали на автостанцию "Киев", которая находится возле центрального ЖД вокзала. Правоохранители будут проверять, как перевозчики и пассажиры межрегионального транспорта соблюдают новые правила.

Какие правила ввели с 21 октября

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта должны иметь один из таких документов: