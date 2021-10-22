Был смысл? В Минздраве прокомментировали новые правила по транспорту в Украине

Их ввели с 21 октября. Без теста на коронавирус или COVID-сертификата не пускают

Виктор Ляшко объяснил, зачем ввели новые правила по транспорту. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что новые правила по перевозкам с 21 октября приняли не просто так. По его словам, таким образом власти хотят уменьшить стремительный рост заболевших коронавирусом.

Об этом Ляшко сообщил на заседании Верховной Рады в пятницу, 22 октября.

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Нововведенные правила по транспорту – обоснованное решение

Министр здравоохранения Украины сообщил, что власти всячески пытаются уменьшить количество заболевших коронавирусом в стране. По поводу новых правил в транспорте с 21 октября он заявил:

"Это решение принято не просто так. Оно обоснованное, чтобы уменьшить количество заболевших коронавирусом, госпитализированных, и людей, которые попадают в реанимации", – сказал Ляшко.

"Вакцинируйтесь!"

Также Ляшко призвал украинцев вакцинироваться. Он отметил, что прививание – спасает жизни.

"Вакцинируйтесь. Эта вакцина не на всю жизнь, но она для жизни, и это должен понимать каждый", – подытожил министр.

Как с 21 октября работает транспорт в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

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Усиление карантина с 21 октября

В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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