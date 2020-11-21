Советником Ермака может стать Милованов

Бывший министр подтвердил эту информацию в соцсетях

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов может стать советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями", – написал он в Сети.

Он надеется, что его знания будут полезными власти. Милованов также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики.

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"Это дело моей жизни … Мой вклад – развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", – написал Милованов.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак получил позитивный результат теста на коронавирус.

Напомним, Ермак заявил, что Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.

Смотрите видео с участием Ермака в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера":

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