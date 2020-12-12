Семье умершего от коронавируса врача из Николаева выплатят 1,5 млн компенсации

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Обновленный состав николаевской комиссии, определяющий компенсации врачам, подтвердил, что заболевание и смерть Галины Колянчиковой связаны с ее профессиональной деятельностью. Семья погибшего семейного врача должна получить предусмотренную государством компенсацию — полтора миллиона гривен.

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Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На днях Интернет всколыхнула история о том, что в Николаеве от коронавирусной болезни умерла семейный врач Галина Колянчикова, однако ее семье отказали в компенсации.

"Такое решение приняли члены комиссии, которые пришли к очень странному, подчеркиваю, очень странному выводу, что инфицирование врача не было связано с ее профессиональной деятельностью", — возмутился Степанов.

Представители амбулаторий, в которых работала Галина, аргументировали это тем, что она заразилась от своего мужа, хирурга.

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Николаевская ОГА выяснила все обстоятельства и усомнилась в объективности комиссии. Ранее в ее состав входили представители Гоструда, Соцстраха, городского управления здравоохранения, Центра первичной медико-санитарной помощи и эпидемиологи. Выяснилось, что некоторые из них имели личный конфликт с госпожой Галиной.

"В этой истории хоть и со второго раза, но справедливость установили, однако, надеюсь, что такие случаи будут рассматриваться беспристрастно.Ведь наши медики стали живым щитом между нами и коронавирусной болезнью", — подчеркнул Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что необходимо добавить еще около 57 млрд гривен, чтобы система здравоохранения Украины выжила в 2021 году.

Кроме того, с 10 декабря пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджете 2020 года вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях.

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