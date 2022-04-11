Стало известно, какая ситуация с очередями на пунктах пропуска в Украине

Очередей нет в Словацкую Республику, Венгрию, Румынию, Республику Молдова

На выезде из Украины очередь в сторону Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 00:00 11 апреля.

Об этом сообщает ГНСУ в Telegram.

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По сообщению пограничников, отсутствуют очереди на пунктах пропусков на выездах в:

Словацкую Республику

Венгрию

Румынию

Республику Молдова.

Есть очереди на выездах в Польшу, в частности:

"Рава-Русская" – 70 автомобилей, 15 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" – 30 автомобилей, 13 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 30 автомобилей, 5 автобусов, 0 пешеходов.

"На других пунктах пропуска – очереди отсутствуют", – говорится в сообщении пограничников.

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Стояли ночь на холоде

Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

По ее словам, она ехала с заболевшим ребенком до границы, однако на пункте пропуска собралась огромная очередь. На вокзале в поезда до Польши было невозможно втиснуться, но стояло много автобусов от волонтеров. Сандру с ребенком быстро посадили в автобус, ехали очень удобно и быстро. Пассажирам сказали, что переход будет быстрым, там устроили зеленый коридор. При этом водителям по рации говорили не ехать в Краковец, а отправляться в Шегини, но они все равно поехали в Краковец.

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