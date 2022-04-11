Стало відомо, яка ситуація із чергами на пунктах пропуску в Україні

Черг немає у Словацьку Республіку, Угорщину, Румунію, Республіку Молдова

На виїзді з України черга у бік Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонники повідомили про ситуацію перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзді з України станом на 00:00 11 квітня.

Про це повідомляє ДПСУ у Telegram.

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За повідомленням прикордонників, відсутні черги на пунктах перепусток на виїздах у:

Словацьку Республіку

Угорщину

Румунію

Республіку Молдова.

Є черги на виїздах до Польщі, зокрема:

"Рава-Руська" – 70 автомобілів, 15 автобусів, 0 пішоходів;

"Краковець" – 30 автомобілів, 13 автобусів, 0 пішоходів

"Шегіні" – 30 автомобілів, 5 автобусів, 0 пішоходів.

"На інших пунктах пропуску – черги відсутні", – йдеться у повідомленні прикордонників.

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Стояли ніч на холоді

Співробітниця "Сегодня" Сандра Жукова розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон та повернулася до Львова.

За її словами, вона їхала із захворілою дитиною до кордону, проте на пункті пропуску зібралася величезна черга. На вокзалі в поїзди до Польщі було неможливо втиснутись, але стояло багато автобусів від волонтерів. Сандру з дитиною швидко посадили в автобус, їхали дуже зручно та швидко. Пасажирам сказали, що перехід буде швидким, там улаштували зелений коридор. При цьому водіям по рації говорили не їхати до Краковця, а вирушати до Шегині, але вони все одно поїхали до Краковця.

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