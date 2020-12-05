Степанов: В Украине 80% тестов на COVID-19 проводят бесплатно

В Украине, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории бесплатно.
Об этом министр заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду", – сказал Степанов.
Однако он отметил, что в скором времени в Украине будут бесплатно делать быстрые тесты и на антиген. Уже завезли в страну первую партию тестов.
К слову, первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.
Напомним, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.
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