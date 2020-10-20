Суд в Киеве объявил обменянных экс-беркутовцев в международный розыск

Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского обменяли на военнопленных украинцев 29 декабря 2019 года

Киевский суд объявил в розыск бывших экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которых освободили и передали оккупантам Донбасса в рамках обмена пленными в прошлом году.

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Такое решение 20 октября принял судья Святошинского районного суда столицы Сергей Дячук. Видеотрансляция заседания велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

Аброськин, Зинченко и Янишевский объявлены в розыск по просьбе прокуратуры, поскольку они в очередной раз не явились на заседание суда по делу о массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Судья пришел к заключению, что они уклоняются от правосудия и блокируют судебный процесс, поэтому судебная коллегия удовлетворила ходатайство прокуроров.

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Помимо того, суд принял постановление об объявлении их в международный розыск – оно вступит в силу после принятия соответствующего решения соответствующим международным органом.

До задержания Аброськина, Зинченко и Янишевского рассмотрение эпизодов, в которых они фигурируют, приостановлено.

Следующее заседание по делу о массовых расстрелах на Майдане состоится утром 25 ноября.

Экс-беркутовцы были переданы оккупантам 29 декабря 2019 года. Их и других обвиняемых в преступлениях обменяли на 76 военнослужащих ВСУ и гражданских, которым боевики предъявляли различные обвинения в ОРДЛО.

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В августе глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук анонсировал новых обмен в формате "100 на 100". Однако позже оказалось, что Россия заблокировала этот процесс.

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