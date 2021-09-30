Своими руками. Как сгенерировать и распечатать COVID-сертификат от разных вакцин

Международные COVID-сертификаты в "Дія" официально признаны в ЕС

Привитые разными вакцинами могут получить COVID-сертификат. Коллаж: "Сегодня"

С сегодняшнего дня в приложении "Дія" и на портале можно сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации людям, которые получили разные вакцины.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Первой дозой может быть вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Второй дозой – Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Виды COVID сертификатов:

Желтый внутренний, генерируемый после прививки первой дозой. Он действует 120 дней и доступен в приложении "Дія" на iOS. Скоро будет доступно и на Android.

Зеленый внутренний, генерируется после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.

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Международный COVID-сертификат, также генерируется после полного курса вакцинации на 365 дней. Но у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому советуем заранее проверять эту информацию перед путешествием на сайте МИД.

Международный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале "Дія". Документ сформируется в формате PDF. Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

Как сгенерировать международный COVID-сертификат на портале "Дія"

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Международные COVID-сертификаты в "Дія" официально признаны в ЕС.

Как сгенерировать COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія"

Сертификат можно сгенерировать в несколько кликов. Для этого нужно:

обновить приложение в AppStore или Google Play до последней версии; в приложении "Дія" нужно нажать "Услуги" и выбрать пункт "COVID-сертификаты"; нажать "Получить сертификат".

Далее "Дія" подписью – подписать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) до "Дія" – и все.

Данные о вакцинации подтянутся автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложения.

Полиция начнет проверять COVID-сертификаты

Ранее мы сообщали, что Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе",– сказал Игорь Клименко.

Поэтому специалисты Нацполиции совместно с Министерством цифровой трансформации разработали программное обеспечение для полицейских планшетов. Это позволит правоохранителям быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дія" или сканировать для проверки бумажный его вариант.

Клименко также добавил, что проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения.