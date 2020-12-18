Три шпиона и 15 вражеских агентов: сколько еще врагов разоблачила контрразведка СБУ за год

В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила троих шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

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Про это сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены четыре человека.

Спецслужба рассказывает, что в июне-2020 контрразведчики задержали террориста на попытке подорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию Рубежное. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК и он взят под стражу.

Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено четыре схрона с оружием и боеприпасами.

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Кроме того, изъяты 4 переносных зенитных ракетных комплекса, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3000 гранат, свыше 540 000 снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.

За год контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере. А за нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечено 269 должностных лиц.

Ранее мы писали, что после задержание генерала СБУ Валерия Шайтанова, работавший на ФСБ РФ, Служба безопасности Украины также задержала его сообщника. Во время обысков у подозреваемого нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

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Ранее также стало известно, что подсудимый также готовил покушение и на министра внутренних дел Арсена Авакова.

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