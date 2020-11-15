Turkish Airlines ввела плату за выбор места в эконом-классе

С 12 ноября 2020 года авиакомпания Turkish Airlines ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Avianews.

Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места. Стандартное место стоит от 9 до 39 долл, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног — от 19 до 109 долл.

Новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года. На рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов.

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Бесплатно заранее выбирать стандартное место на международных рейсах смогут те пассажиры эконом-класса, которые имеют статус Elit или Elit Plus в программе лояльности Miles & Smiles.

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Остальные пассажиры смогут выбрать место без дополнительной платы за 26 часов до вылета или во время онлайн-регистрации. Выбор любых мест в бизнес-классе остался бесплатным.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МАУ запретила перевозить животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Это произошло после того, как появилось сообщение о смерти собак на борту авиакомпании во время транспортировки.

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