У 10% работников столовых в школах и детсадах обнаружили стафилококк – Минздрав

В Украине в течение последней недели проводили внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях. Там искали работников, которые могли переносить золотистый стафилококк.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Результаты проверок
Специалисты обследовали 3002 заведения. За 8 дней проверили 9117 человек.
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По результатам обследований, 940 человека (то есть 10%) получили положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них:
- 422 – в учреждениях дошкольного образования
- 455 – в учреждениях общего среднего образования,
- 3 – в детских заведениях оздоровления и отдыха,
- 55 – в интернатах,
- 5 – пищеблоках других заведений.
Еще 2283 результаты исследования ожидаются. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.
Что необходимо знать о стафилококке?
По частоте случаев именно стафилококковое отравления занимает первое место среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, что выделяется Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк). Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высокая – отравление наступает в 90%, если употребляли зараженную пищу.
Загрязнять пищевые продукты стафилококком также могут люди, больные ангиной, катаром верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями кожи.
Специалисты советуют соблюдать следующие правила, чтобы избежать пищевых отравлений из-за стафилококка:
- придерживаться установленных сроков реализации скоропортящихся продуктов;
- убирать помещение, чистить и дезинфицировать инвентарь (оборудование, посуда, предметы быта) как на производстве, так и в домашних условиях;
- своевременно проводить медицинский осмотр людей, связанных с приготовлением пищи;
- регулярно осуществлять клинический осмотр животных и периодические лабораторные исследования (в тому числе коров на субклинический мастит) и, при необходимости, своевременно лечить их;
- отстранять от работы людей, страдающих диареей и простудными заболеваниями, ангинами, фарингитами, фурункулезом или имеют инфицированные раны;
- обязательно подвергать длительной термической обработке продукты во время приготовления;
- соблюдать правила личной гигиены (чистую спецодежду, резиновые перчатки)
- избегать покупки продуктов в неустановленных местах и торговых точках, не обеспеченных холодильным оборудованием.
МОН также объявлял проверки
После массового пищевого отравления детей в школе Хмельницкого Минобразования инициировало комплексную проверку во всех учебных заведений области. Их должны были проверить на соблюдение санитарного регламента.
В начале сентября в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди больных были ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. Всего отравились 92 ребенка. Работу столовой останавливали, а детей переводили на дистанционное обучение.
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