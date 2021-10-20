У 10% работников столовых в школах и детсадах обнаружили стафилококк – Минздрав

Минздрав провел массовые проверки, их окончательные результаты еще устанавливаются

Минздрав организовал массовые проверки в школах по всей стране. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в течение последней недели проводили внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях. Там искали работников, которые могли переносить золотистый стафилококк.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Результаты проверок

Специалисты обследовали 3002 заведения. За 8 дней проверили 9117 человек.

По результатам обследований, 940 человека (то есть 10%) получили положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них:

422 – в учреждениях дошкольного образования

455 – в учреждениях общего среднего образования,

3 – в детских заведениях оздоровления и отдыха,

55 – в интернатах,

5 – пищеблоках других заведений.

Еще 2283 результаты исследования ожидаются. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.

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Что необходимо знать о стафилококке?

По частоте случаев именно стафилококковое отравления занимает первое место среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, что выделяется Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк). Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высокая – отравление наступает в 90%, если употребляли зараженную пищу.

Загрязнять пищевые продукты стафилококком также могут люди, больные ангиной, катаром верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями кожи.

Специалисты советуют соблюдать следующие правила, чтобы избежать пищевых отравлений из-за стафилококка:

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придерживаться установленных сроков реализации скоропортящихся продуктов;

убирать помещение, чистить и дезинфицировать инвентарь (оборудование, посуда, предметы быта) как на производстве, так и в домашних условиях;

своевременно проводить медицинский осмотр людей, связанных с приготовлением пищи;

регулярно осуществлять клинический осмотр животных и периодические лабораторные исследования (в тому числе коров на субклинический мастит) и, при необходимости, своевременно лечить их;

отстранять от работы людей, страдающих диареей и простудными заболеваниями, ангинами, фарингитами, фурункулезом или имеют инфицированные раны;

обязательно подвергать длительной термической обработке продукты во время приготовления;

соблюдать правила личной гигиены (чистую спецодежду, резиновые перчатки)

избегать покупки продуктов в неустановленных местах и торговых точках, не обеспеченных холодильным оборудованием.

МОН также объявлял проверки

После массового пищевого отравления детей в школе Хмельницкого Минобразования инициировало комплексную проверку во всех учебных заведений области. Их должны были проверить на соблюдение санитарного регламента.

В начале сентября в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди больных были ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. Всего отравились 92 ребенка. Работу столовой останавливали, а детей переводили на дистанционное обучение.

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