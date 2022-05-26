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У Украины есть рычаг влияния на Венгрию – Зеркаль напомнила о "Дружбе"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 мая, 13:16
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Дипломат считает, что у украинской власти есть чем ответить на шантаж венгерского правительства
Елена Зеркаль напомнила, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба"
Елена Зеркаль напомнила, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия воспользовалась войной России против Украины и сейчас фактически шантажирует Европейский Союз. Однако Украина имеет рычаг влияния на Венгрию.

Такое мнение высказала чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Что касается Венгрии, то Венгрия воспользовалась ситуацией, и фактически мы и Европейский Союз предоставили ей такую возможность", – сказала она.

Дипломат отметила, что требования венгерского правительства к ЕС растут.

"Их аппетит по фондам Европейского Союза растет каждый день. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", – возмутилась Зеркаль.

Она выразила сожаление, что Венгрии разрешили это сделать.

"Фактически Европейской комиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода, не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов", – сказала она.

В то же время Зеркаль напомнила, что у Украины есть прекрасный рычаг давления – нефтепровод "Дружба".

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"Но это еще не все. Конечно, они получают все средства, которые были заморожены по другим программам. И это действительно грустно, потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", – сказала советница министра.

Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может что-то произойти.

"И, на мой взгляд, очень уместно было бы, если бы с ним что-то произошло (нефтепроводом). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому Союзу, или мы еще не готовы к этому", – подчеркнула Елена Зеркаль.

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