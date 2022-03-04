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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Украина 24" расширяет мировое покрытие и вытесняет российскую пропаганду

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4 марта, 17:04
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От Ирландии до Индии, от Польши до Канады – в мире стало в разы больше операторов, подключивших "Украина 24"

Во время войны лидер информационного вещания постоянно работает ради распространения оперативной информации не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Мировых операторов, уже подключивших "Украина 24", стало в разы больше.

Среди тех, кто начал трансляцию "Украина 24" в эти военные дни: ведущие американские OTT-сервисы с линейными каналами (USTVNOW, Sling TV, Kapang US) и крупные европейские телекоммуникационные сети (A1, M7, Orange).

Общий охват "Украина 24" в Польше достиг 10 млн домохозяйств (абонентов). Среди ведущих сетей, которые присоединились за последние дни: Player.pl (1,5 млн), входящий в группу TVN, онлайн-сервис компании TVN24.PL, Orange (кабель + IPTV, 660 тыс.) и UPC – крупнейший кабельный оператор Польши (более 1 млн).

В Канаде с января 2022 года "Украина 24" входит в список иностранных разрешенных вещателей и охватывает такие телекомпании как: VMedia, River TV, ECG, Rogers, Videotron, CCAP, Câblovision Warwick, Déry Télécom, Cable Axion-Digitel, Sogetel, Developpement Inn Haut-Richelieu. Также телеканал распространяется на CCSA – канадскую ассоциацию из 250 мелких операторов.

Мы начали сотрудничество с крупнейшими телеоператорами Грузии (Silknet, Magticom) и Израиля (Hiper Vision). В Индии украинский телеканал распространяется через сервисы NEW DELHI TELEVISION. Новые ОТТ операторы, работающие без ограничений по территории – Pzaz TV(tvmucmho.com) и NET1 (Ирландия). В Болгарии, Черногории и Греции с нами сотрудничают ведущие операторы: VivaCom, A1, Bulsatcom, Neosat DTH, SKAT TV.

Среди европейских бродкастеров, которые добавляют вещание "Украина 24" прямо в эфир своих новостей, стоит отметить: Polsat news, REPUBLIKA TV (Польша) и TV Nova (Чехия).

Сейчас лидер информационного вещания расширяет новые подключения почти каждый час и активно борется с российской пропагандой в мире. Мы гордимся партнерами, которые уже отключили российское телевещание в своих странах. Благодарны за поддержку Канады, Болгарии, Португалии, Израиля, Косово и других стран, которые решают вопросы изоляции российского телевещания на государственном уровне.

Продолжаем свою работу и благодарим за выбор по всему миру!

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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