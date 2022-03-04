Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Україна-24" розширює світове покриття та витісняє російську пропаганду

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Від Ірландії до Індії, від Польщі до Канади – у світі стало в рази більше операторів, які підключили "Україна 24"

У воєнний час лідер інформаційного мовлення невпинно працює заради поширення оперативної інформації не лише в Україні, а й далеко за її межами. Світових операторів, що вже підключили "Україну 24", стало в рази більше.

Серед тих, хто розпочав трансляцію "Україна 24" у ці воєнні дні: провідні американські OTT-сервіси з лінійними каналами (USTVNOW, Sling TV, Kapang US) та великі європейські телекомунікаційні мережі (A1, M7, Orange).

Загальне охоплення "Україна 24" у Польщі досягло 10 млн домогосподарств (абонентів). Серед провідних мереж за останні дні долучилися: Player.pl (1,5 млн), який входить до групи TVN, онлайн-сервіс компанії TVN24.PL, Orange (кабель + IPTV, 660 тис.) та UPC – найбільший кабельний оператор Польщі (понад 1 млн).

У Канаді із січня 2022 року "Україна 24" входить до списку іноземних дозволених мовників та охоплює такі телекомпанії як: VMedia, River TV, ECG, Rogers, Videotron, CCAP, Câblovision Warwick, Déry Télécom, Cable Axion-Digitel, Sogetel, Developpement Innovations Haut-Richelieu. Також телеканал поширюється на CCSA – канадську асоціацію із 250 дрібних операторів.

Ми розпочали співпрацю з найбільшими телеоператорами Грузії (Silknet, Magticom) та Ізраїлю (Hiper Vision). В Індії український телеканал поширюється через сервіси компанії NEW DELHI TELEVISION. Нові ОТТ оператори, які працюють без обмежень за територією – Pzaz TV(tvmucmho.com) та NET1 (Ірландія). А в Болгарії, Чорногорії та Греції з нами співпрацюють провідні оператори: VivaCom, A1, Bulsatcom, Neosat DTH, SKAT TV.

Серед європейських бродкастерів, які додають мовлення "Україна 24" прямо до ефірів своїх новин, варто відзначити: Polsat news, REPUBLIKA TV (Польща) та TV Nova (Чехія).

Зараз лідер інформаційного мовлення організовує нові підключення майже щогодини та активно бореться з російською пропагандою у світі. Ми пишаємося партнерами, які вже відключили російське телемовлення у своїх країнах. Вдячні за підтримку Канаді, Болгарії, Португалії, Ізраїлю, Косово та іншим країнам, що вирішують питання ізоляції російського телемовлення на держаному рівні.

Продовжуємо свою роботу та дякуємо за вибір по всьому світу!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці обстріляли найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти