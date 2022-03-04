"Україна-24" розширює світове покриття та витісняє російську пропаганду

Від Ірландії до Індії, від Польщі до Канади – у світі стало в рази більше операторів, які підключили "Україна 24"

У воєнний час лідер інформаційного мовлення невпинно працює заради поширення оперативної інформації не лише в Україні, а й далеко за її межами. Світових операторів, що вже підключили "Україну 24", стало в рази більше.

Серед тих, хто розпочав трансляцію "Україна 24" у ці воєнні дні: провідні американські OTT-сервіси з лінійними каналами (USTVNOW, Sling TV, Kapang US) та великі європейські телекомунікаційні мережі (A1, M7, Orange).

Загальне охоплення "Україна 24" у Польщі досягло 10 млн домогосподарств (абонентів). Серед провідних мереж за останні дні долучилися: Player.pl (1,5 млн), який входить до групи TVN, онлайн-сервіс компанії TVN24.PL, Orange (кабель + IPTV, 660 тис.) та UPC – найбільший кабельний оператор Польщі (понад 1 млн).

У Канаді із січня 2022 року "Україна 24" входить до списку іноземних дозволених мовників та охоплює такі телекомпанії як: VMedia, River TV, ECG, Rogers, Videotron, CCAP, Câblovision Warwick, Déry Télécom, Cable Axion-Digitel, Sogetel, Developpement Innovations Haut-Richelieu. Також телеканал поширюється на CCSA – канадську асоціацію із 250 дрібних операторів.

Ми розпочали співпрацю з найбільшими телеоператорами Грузії (Silknet, Magticom) та Ізраїлю (Hiper Vision). В Індії український телеканал поширюється через сервіси компанії NEW DELHI TELEVISION. Нові ОТТ оператори, які працюють без обмежень за територією – Pzaz TV(tvmucmho.com) та NET1 (Ірландія). А в Болгарії, Чорногорії та Греції з нами співпрацюють провідні оператори: VivaCom, A1, Bulsatcom, Neosat DTH, SKAT TV.

Серед європейських бродкастерів, які додають мовлення "Україна 24" прямо до ефірів своїх новин, варто відзначити: Polsat news, REPUBLIKA TV (Польща) та TV Nova (Чехія).

Зараз лідер інформаційного мовлення організовує нові підключення майже щогодини та активно бореться з російською пропагандою у світі. Ми пишаємося партнерами, які вже відключили російське телемовлення у своїх країнах. Вдячні за підтримку Канаді, Болгарії, Португалії, Ізраїлю, Косово та іншим країнам, що вирішують питання ізоляції російського телемовлення на держаному рівні.

Продовжуємо свою роботу та дякуємо за вибір по всьому світу!