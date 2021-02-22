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Украина дополнительно получит 5 млн доз американской вакцины – Степанов

22 февраля, 09:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Поставки препарата NovaVax ожидаются с июля этого года

Украина договорилась о поставке дополнительных 5 миллионов доз американской вакцины NovaVax. В общей сложности наша страна получит 15 миллионов доз этого препарата. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, ожидается подписание соответствующего договора с крупнейшим в мире производителем вакцин компанией Serum Institute.

"Еще одна положительная новость из индийского Пуне… Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", – заявил Степанов.

Министр подчеркнул, что в общей сложности Украина получит 15 миллионов доз вакцины NovaVax, а ее поставки планируются начиная с июля этого года.

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Как мы уже писали, по результатам промежуточных исследований, вакцина NovaVax показала эффективность выше 95,6%. А в борьбе с британским штаммом коронавируса препарат оказался эффективен на 89,3%. Сайт "Сегодня" разбирался, что известно об этой американской вакцине.

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Напомним, 21 февраля из Индии в Украину была отправлена первая партия вакцины компании AstraZeneca, которая должна прилететь со дня на день.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Максим Степанов Novavax

Источник: Сегодня

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