Украина обновила "зеленый список" стран: куда лететь безопасно

Минздрав опубликовал перечень стран, где коронавирус распространен слабее, чем в Украине

Пока Европа бьет рекорды заболеваемости COVID-19, украинские власти опубликовали обновленный "красный список" стран, по возвращению из которых надо сдать ПЦР-тест на коронавирус или отбыть 14 дней самоизоляции.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения, всего в список вошли 45 иностранных государств, включая Чехию, Швейцарию, Австрию, Словению, Бельгию, Францию, Армению, Грузию, Польшу, Италию, Хорватию, Португалию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Словакию, Румынию, США, Великобританию и Швецию.

Стоит отметить, что в этот перечень включают страны, в которых показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за прошедшие 14 дней выше, чем в Украине, то есть больше 342,5.

Все остальные страны попадают в "зеленый список", по возвращению из которого не требуется карантин или COVID-тест. Необходимо отметить, что в него входит втрое больше стран, среди которых Китай, Германия, Кипр, ОАЭ, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет и Эстония.

Полный список опубликован на сайте Минздрава.

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Напомним, что в самой Украине тем временем объявили "карантин выходного дня". Это значит, что начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, общественный транспорт и заправки.

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А если и это не поможет, то главный санитарный врач страны Виктор Ляшко пригрозил ввести жесткий карантин повсеместно.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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