Украина прощается с Кернесом: как отреагировали политики и его соратники

Все говорят, что теперь трудно будет ассоциировать Харьков без Кернеса

Сегодня стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. Пока харьковский горсовет разбирается, кто будет управлять городом, политики и его соратники выразили соболезнования. Мы публикуем реакции политических деятелей на кончину харьковского градоначальника.

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Бывший соратник Кернеса, экс-губернатор Харьковской области и нардеп VIII созыва ВР Михаил Добкин: "С уходом Кернеса Харьков осиротел. Он с 2006 года участвовал в возрождении "первой столицы" Украины, и сегодня воспринимать Харьков без связки с Кернесом непривычно, и горько, и пока еще больно".

Лучший друг, бизнесмен Павел Фукс: "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг".

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов: "Сегодня ночью ушел мой друг, человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины".

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Мэр Днепра Борис Филатов: "Он любил Харьков, он жил им. Он был сложным, резким, разным, очень "крученным"… Мы часто созванивались, спорили и даже ругались. Гена был исключительно сложным человеком. Но он и Харьков – неразделимые понятия. Покойся с миром, друг мой".

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Новости "Сегодня" писали, как на смерть Кернеса отреагировал его сын Родион Гайсинский.

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Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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