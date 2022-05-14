Украина снова в плену ливней. Прогноз погоды в Украине на 14 мая

В Киеве переменная облачность

Синоптики обещают переменную облачность. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 14 мая, будет теплой, но дождливой и пасмурной. Теплее всего будет на Востоке Украины, но даже там синоптики прогнозируют ливни и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Максимально воздух прогреется до +27 градусов. Вто же время холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров покажут лишь +16...+18 градусов.

В Киеве 14 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременный дождь и грозу. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит около 20 градусов тепла.

Какая будет погода?

Сегодня осадки не прогнозируются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Крыму. На остальной территории — дожди с грозами. Ветер — северный, 7-12 м/с. Несмотря на осадки, в Украине прогнозируют теплую погоду.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 15 до 21 градуса тепла. На востоке прогнозируют +18...+22 градуса.

В северных регионах – 14-20 градусов тепла. На юге ожидается 19-23 градуса выше нуля. В Киеве будет облачно, 16-18 градусов тепла, а в Симферополе без осадков – +19…+21 градус.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.