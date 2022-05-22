Украинца задержали за убийство детей в Турции — подозревают экс-депутата из Харькова

Университет Каразина выпустил заявление о своем сотруднике

Украинца задержали в Турции за убийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу 21 мая украинец, получивший убежище в Турции, был задержан по подозрению в убийстве двоих детей в одном из отелей в Алании в районе Анталии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на турецкие СМИ.

Реклама

Предположительно, супруги ссорились и во время конфликта 38-летний украинец напал на жену с ножом, ранил ее и зарезал своих детей — шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Крики женщины услышали соседи и вызвали полицию.

Реклама

"Прибывшие по адресу наряды полиции обнаружили мужчину сидящим рядом с телами раненой жены и детей. Он был взят под стражу", — говорится в сообщении.

В материале не указываются имена участников событий, однако есть их инициалы: у мужчины – O.N., у женщины – Y.N. Дети названы как N и K.

По данным издания Newsroom, подозреваемым может быть экс-депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий. На сайте Харьковского национального университета им. Каразина он значится как проректор по научно-педагогической работе. Доктор юридических наук.

Реклама

Реакция университета

В Харьковском национальном университете им. Каразина попросили не спекулировать на семейной трагедии проректора Алексея Навроцкого. Университет опубликовал специальное заявление на своем сайте.

Работники вуза отметили, что официальной информации от правоохранителей Турции пока нет.

"Навроцкий 25 марта попросил отпуск без сохранения зарплаты, объясняя это значительным ухудшением состояния здоровья. Университетское сообщество потрясено шокирующим известием", — говорится в заявлении.

Читайте также: