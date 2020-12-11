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Украину накроют дожди: прогноз на 11 декабря (карта)

11 декабря, 07:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет в Ужгороде

В Украине сегодня, 10 декабря, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются на западе страны. Температура воздуха установится на уровне от 2 до 5 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 7 градусов с отметкой "плюс".

На востоке страны температура воздуха составит от -1 до 4 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от -2 до 1 градуса выше нуля.

А в южных областях температура воздуха будет в пределах от 3 до 6 градусов тепла. В Одессе пройдет дождь.

На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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