Один из американских сенаторов заявил, что Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России

Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи посетят Украину, Литву и Грузию на следующей неделе, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

Реклама

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"В Украине сенаторы будут призывать продолжать реформы для укрепления ее демократии и выразят солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией", – отмечается в сообщении.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и украинского правительства и пообщаются с прессой.

Сенаторы также посетят Литву для встречи с главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом.

Реклама

Шахин и Портман посетят Грузию, чтобы передать двухпартийное сообщение о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Грузии в его усилиях по укреплению демократии.

Читайте также: США заподозрили Украину во вмешательстве в выборы: СМИ узнали о тайном расследовании

В тренде В Украину едут трое сенаторов США. Какая причина визита политиков

Сенаторы уверены, что этот визит станет четким сигналом о стремлении США восстановить трансатлантические отношения. В частности, Шахин подчеркнула, что Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно поддержать политических лидеров в продолжении необходимых реформ для укрепления демократии.

"Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь получить членство в НАТО и ЕС", – сказала она.

Отмечается, что Джин Шахин (представитель партии демократов, штат Нью-Гемпшир), которая возглавит двухпартийную делегацию Конгресса, входит в состав комитета по иностранным отношениям Сената и является председателем подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству в сфере безопасности.

Реклама

Ранее мы сообщали, что США хотят видеть Украину в НАТО, но есть условие.

Также напомним, ранее ряд других стран-членов военного блока уже поддержали предоставление Украине Плана действий для членства в НАТО и дальнейшее вступление в Альянс. Среди них были Турция, Латвия, Литва и Словакия.