Укравтодор запретил Путину перемещаться по дорогам Украины

Презентован новый дорожный знак

Вместо каравая и цветов / Коллаж "Сегодня"

Государственная компания "Укравтодор", которая ранее призвала демонтировать дорожные указатели по всей стране, чтобы российские оккупанты не знали, куда им ехать, приступила к изготовлению спецзнаков для международного преступника Владимира Путина. Пока еще хозяина Кремля предупреждают, что ему лично, а также его армии запрещено ездить по нашим дорогам.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбук.

Реклама

Что известно

"Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения. Перед вами новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть". Сегодня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах", – сообщает Укравтодор.

Ситуация