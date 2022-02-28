Укравтодор запретил Путину перемещаться по дорогам Украины

Государственная компания "Укравтодор", которая ранее призвала демонтировать дорожные указатели по всей стране, чтобы российские оккупанты не знали, куда им ехать, приступила к изготовлению спецзнаков для международного преступника Владимира Путина. Пока еще хозяина Кремля предупреждают, что ему лично, а также его армии запрещено ездить по нашим дорогам.
Об этом сообщается на странице компании в Фейсбук.
Что известно
"Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения. Перед вами новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть". Сегодня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах", – сообщает Укравтодор.
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Ситуация
- В Одессе на крышах больниц были развешаны белые полотна со знаком красного креста.
- На дорогах Хмельницкой и Ровенской области, а также в Виннице в первые дни войны появились метки, которые используют российские оккупанты для координации вторжения.
- Укравтодор призвал украинцев уничтожать эти метки российских оккупантов, которые они оставляют на земле.
- В Одессе коммунальщики приступают к замене рекламы по городу на ту, которая либо посылает оккупантов на три буквы, либо рассказывает им все правду о том, как мы рады их приходу. Для этого разработали специальные рекламные баннеры, которые уже развесили.