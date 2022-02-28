Укравтодор заборонив Путіну пересуватися дорогами України

Державна компанія "Укравтодор", яка раніше закликала демонтувати дорожні покажчики по всій країні, щоб російські окупанти не знали, куди їм їхати, розпочала виготовлення спецзнаків для міжнародного злочинця Володимира Путіна. Поки що господаря Кремля попереджають, що йому особисто, а також його армії заборонено їздити нашими дорогами.
Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбук.
Що відомо
"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні городяни дають відсіч ворогові, шляховики оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогові: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть". Сьогодні дія знака поширюється на дороги всіх форм власності в Україні та союзних держав", – повідомляє "Укравтодор".
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Ситуація
- В Одесі на дахах лікарень було розвішано білі полотна зі знаком червоного хреста.
- На дорогах Хмельницької та Рівненської області, а також у Вінниці у перші дні війни з'явилися мітки, які використовують російські окупанти для координації вторгнення
- "Укравтодор" закликав українців знищувати ці мітки російських окупантів, які вони залишають на землі.
- В Одесі комунальники приступають до заміни реклами містом на ту, яка або посилає окупантів на три літери, або розповідає їм усю правду про те, як ми раді їхньому приходу. Для цього розробили спеціальні рекламні банери, які вже розвісили.