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ЧП на Укрзализныце – поезд Черновцы – Киев пришлось пустить по другому пути

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 22:35
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Это стало следствием подмыва железной дороги
В таком состоянии использовать железнодорожные пути опасно / Фото УЗД / Коллаж "Сегодня"
В таком состоянии использовать железнодорожные пути опасно / Фото УЗД / Коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118 Черновцы – Киев. Причиной стал подмыв грунта вокруг железнодорожного полотна.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут время минимум до 10:00. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы – Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", – говорится в сообщении.

С маршрута будут исключены остановки на станциях:

  • Новоселица,
  • Ларга,
  • Каменец-Подольский,
  • Дунаевцы,
  • Гречаны.
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Пассажиров этих станций попросили не волноваться – за ними отправили три вагона, которые доставят их в Хмельницкий. Оттуда по намеченному маршруту людей обещали развезти, правда, с задержкой на час.

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Ранее "Укрзализныця" сообщала, что в связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.

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"Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички;

В рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.

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